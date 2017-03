FBI en NSA vallen Trump af

FBI-directeur James Comey bevestigde dat zijn opsporingsdienst onderzoek doet naar mogelijke banden tussen het campagneteam van Trump en de Russische overheid. Verdenkingen over zo’n samenzwering blijken dus niet slechts ‘nepnieuws’ uit de koker van rancuneuze Democraten, zoals Trump volhoudt.

Inlichtingendiensten

Hij verstuurde nog een tweet met die strekking vlak voordat Comey in het Huis van Afgevaardigden verscheen om te getuigen voor de inlichtingencommissie.

In zijn verklaring was Comey ook duidelijk over een beschuldiging die Trump onlangs deed: dat voorganger Obama zijn telefoon zou hebben laten aftappen. Het Witte Huis leverde al geen bewijs, Comey ontkrachtte de complottheorie nog verder: ,,Ik heb geen informatie die de tweets ondersteunt.”

Collega Mike Rogers, baas van afluisterdienst NSA zei in dezelfde hoorzitting: ,,Ik heb aan de NSA-kant niets gezien dat erop duidt dat we ons met zo’n activiteit bezig gehouden hebben, of dat iemand ons heeft gevraagd dat te doen.”

De Britse geheime dienst GCHQ noemde het al ‘volkomen belachelijk’ dat Trumps woordvoerder suggereerde dat de Britten Obama zouden hebben geholpen bij de spionage. In antwoord op de vraag of hij het daar mee eens is, antwoordde Rogers bevestigend.

Veiligheidsbazen

Zo kreeg de president dus een berisping van zijn eigen veiligheidsbazen. ,,Een van de vele ongekende ontwikkelingen in Trumps presidentschap,” oordeelt commentator en Republikeins buitenlandadviseur Max Boot. Feitelijk noemt de FBI-directeur de president een leugenaar, analyseert hij op Twitter – iets wat Boot nooit eerder heeft zien gebeuren.

De inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden bestudeert pogingen van Rusland om de Amerikaanse verkiezingen van 2016 te beïnvloeden en wil onder meer weten welke informatie de FBI op dat vlak heeft.

Geheel tegen de gewoontes van de FBI in erkende Comey dat leden van de entourage van Trump onderwerp zijn van onderzoek. Overigens zegt dat niet dat er ook bewijs is dat Trump of zijn mensen op enige wijze samenwerkten met Russen.

Gelekte informatie

Normaal gesproken geeft de FBI geen commentaar op lopend onderzoek. ,,Maar in ongebruikelijke omstandigheden, waar het in het algemeen belang is, kan het passend zijn dat wel te doen,” zei Comey. Amerikaanse media berichtten op basis van gelekte informatie al dat onder meer de handel en wandel van Paul Manafort ontrafeld wordt, Trumps ex-campagnemanager die veel contacten in Oekraïne heeft.

Of dat klopt en wie de FBI nog meer onder de loep heeft, wilde Comey niet in het openbaar uit de doeken doen. Zwijgzaamheid kan duiden op serieuze verdenkingen, analyseerde Benjamin Witte, hoofdredacteur van het toonaangevende blog over nationale veiligheid Lawfare. Vooraf: ,,Een teken dat het Ruslandonderzoek niet zo’n big deal is: als Comey erover praat.”

Knauw

Trumps geloofwaardigheid krijgt dankzij de verklaringen van de FBI- en NSA-directeuren een nieuwe knauw. Het Witte Huis stelt inmiddels dat de term ‘aftappen’ niet letterlijk geïnterpreteerd moet worden. Trump zou hebben bedoeld dat zijn mensen op een ongeoorloofde manier in de gaten gehouden werd. Nog tijdens de hoorzitting reageerde zijn team met een nieuwe onjuistheid.