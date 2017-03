'FBI spreekt Trumps afluisterbeschuldigingen tegen'

FBI-directeur James Comey zegt dat die bewering onjuist is, aldus The New York Times, en dat er een weerwoord moet komen van het ministerie van Justitie. Het is hoogst ongebruikelijk dat de baas van de inlichtingendienst zijn eigen baas in twijfel trekt. Comey zou willen dat er een verklaring komt omdat Trump door zijn claim de FBI er indirect van beschuldigt de wet te hebben overtreden. Zowel de FBI als het ministerie willen niet reageren, meldt persbureau AP.



Het Witte Huis heeft het Amerikaanse Congres zondag gevraagd na te gaan of de regering-Obama haar boekje te buiten is gegaan tijdens de campagne van 2016 bij het onderzoek naar Russische beïnvloeding van de presidentsverkiezing. Het verzoek kwam een dag na de tweets van Trump waarin hij zijn voorganger ervan betichtte opdracht te hebben gegeven telefoongesprekken in de Trump Tower in New York af te luisteren. Dat was Trumps hoofdkwartier tijdens de campagne.



Zaterdagochtend twitterde de Amerikaanse president verschillende keren over de vermeende afluisterpraktijken van Obama: 'Ik weet zeker dat een goede advocaat een geweldige zaak heeft met president Obama die mijn telefoon in oktober afluisterde, net voor de verkiezing.' En ook: 'Hoe diep is president Obama gezonken dat hij mijn telefoons afluisterde tijdens een heilig verkiezingsproces. Dit is Nixon/Watergate. Slechte (of gestoorde) vent!' Amerikaanse media proberen sinds die twitterstorm te achterhalen waar Trump zich op baseert. Een woordvoerder van het Witte Huis gaf The Washington Post een lijstje artikelen in de media, maar daaruit kan de krant niet dezelfde conclusie trekken als Trump.