Federale rechter zet inreisverbod VS tijdelijk stop

De zaak was aangespannen door de staat Washington, die later bijval kreeg van Minnesota. De openbaar aanklager in Seattle (de grootste stad van Washington) voerde aan dat inwoners van de staat schade ondervinden van de maatregel, en dat deze discriminatie in de hand werkt. Verschillende grote bedrijven die in Washington gevestigd zijn, waaronder Amazon, hebben zich tegen de anti-immigratie maatregel gekeerd.



De weg voor Democratische aanklagers om de Amerikaanse regering ook in andere zaken voor het gerecht te slepen, lijkt nu open te liggen. 'Niemand staat boven de wet, zelfs de president niet', zei Bob Ferguson, aanklager voor de staat Washington.



In totaal wordt in vier staten geprocedeerd tegen het decreet. Volgens tegenstanders discrimineert het nieuwe immigratiebeleid op grond van religie.



Gevolgen

Wat het blokkeren van het decreet voor gevolgen gaat hebben voor alle mensen die momenteel de VS niet inkunnen, is nog niet duidelijk. Na hevige protesten door het hele land en op vliegvelden in grote steden als Los Angeles en New York, en een vliegensvlugge aanklacht en uitspraak in de staat New York, maakte de regering vorig weekend bekend dat het inreisverbod toch niet gold voor mensen met een permanente verblijfsvergunning ('green card').



Vrijdag werd bekend dat meer dan 60.000 visums die al verstrekt waren aan inwoners van Syrië, Iran, Irak, Somalië, Soedan, Libië en Jemen na het invoeren van de maatregel, nu ongeldig zijn.



Volgens persbureau Reuters wordt verwacht dat de regering van Trump direct in beroep gaat tegen de uitspraak.