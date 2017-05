Filipijns leger pakt macht over bezette stad terug: 100 doden

Afgelopen dinsdag gingen tientallen moslimextremisten - die gelieerd zijn aan de terreurorganisatie Maute - de straat op na een mislukte inval van veiligheidstroepen in een van hun schuilplaatsen in de stad. De situatie escaleerde, waarna een groot deel van stad in handen viel van Maute. Laatstgenoemde heeft banden met IS en wil een Oosterse afdeling van de terreurorganisatie oprichten in de Filipijnen.



Meerdere gebouwen werden vervolgens in brand gestoken en hulpdiensten werden verdreven. Ook burgers moesten het ontgelden: gisteren werden de lichamen van minstens acht geëxecuteerde inwoners gevonden.