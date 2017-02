Filipijnse terreurgroep vermoordt 70-jarige Duitse gijzelaar

De geruchten over de onthoofding van Kantner deden gisteren al de ronde, maar toen zei onderhandelaar en presidentieel adviseur Jesus Dureza dat hij enkel onbevestigde berichten had ontvangen. Een door Abu Sayyaf uitgebrachte video bevestigt de moord op de gijzelaar.



Legerwoordvoerder generaal Restituto Padilla van de Filipijnen zei gisteren 'al het mogelijke' te doen voor de redding van de groep gijzelaars die ten zuiden van de eilandenrepubliek wordt vastgehouden. De zich als islamitisch profilerende terreurgroep heeft tientallen gijzelaars vast, inclusief de Nederlander Ewold Horn die in februari 2012 in het zuiden van de Filipijnen werd ontvoerd toen hij op vogelsafari was. Horn is in januari gezien door informanten van het Filipijnse leger. Toen oogde hij gezond.



Kantner werd in november 2016 meegenomen door Abu Sayyaf toen hij aan het zeilen was in het zuiden van de Filipijnen. Zijn vrouw Sabine Merz werd bij die aanval gedood.