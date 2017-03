Fillon beschuldigt Hollande van perslekken, Hollande ontkent

Volgens Fillon staan de beschuldigingen in een boek dat binnenkort verschijnt en waarvan hij al delen onder ogen heeft gekregen. In het boek staat volgens Fillon dat 'François Hollande alle juridische verhoren die hem interesseren naar zijn bureau laat brengen, wat volledig illegaal is'. De presidentskandidaat vraagt dan ook dat er 'een onderzoek geopend wordt naar de beweringen uit het boek, want dit is een staatsschandaal'.



Het presidentschap reageerde al dat het om 'valse beschuldigingen' gaat en veroordeelt de uitspraken met klem. Het boek zou zijn geschreven door journalisten van het weekblad Le Canard enchaîné, die ook de onthulling over Fillon naar buiten brachten, dat hij zijn vrouw en twee van zijn kinderen zou hebben laten betalen door het parlement voor fictieve banen.