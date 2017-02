First Lady Melania Trump al 12 dagen nergens meer gezien

Volgens CNN is Melania al zeker 12 dagen niet buiten het Witte Huis gespot. De vrouw van Donald Trump (70) had aangegeven dat ze de eerste maanden van het presidentschap tussen Washington en New York zou pendelen zodat hun zoon Barron zijn schooljaar in de Big Apple zou kunnen afmaken. Verwacht wordt dat ze ergens in het midden van het jaar in het Witte Huis zal intrekken.



Toen Trump woensdag een uitvaartplechtigheid van een gesneuvelde soldaat bezocht, verscheen zijn dochter aan zijn zijde en niet Melania. Dochter en zakenvrouw Ivanka Trump heeft officieel geen functie in het Witte Huis. Het laatste officiële optreden van de presidentsvrouw dateert van 21 januari toen ze na de inauguratie van haar man een kerkdienst in Washington bijwoonde. De volgende dag vloog ze weer naar New York terwijl het die dag hun trouwdag was. Volgens CNN keerde ze daarna niet terug naar Washington.



De geruchtenmolen draait inmiddels op volle toeren. ,,Kan ze haar nieuwe rol misschien niet aan'', vraagt magazine People zich af. Een woordvoerster van Melania zag zich genoodzaakt om de geruchten te ontkrachten. Stephanie Winston Wolkoff, een woordvoerster van de First Lady: ,,Het is voor mevrouw Trump een eer om het land te dienen en ze neemt die verantwoordelijkheid zeer ernstig. Ze zal haar rol opnemen op een doordachte en pragmatische wijze, zoal we haar kennen.''