Flinke corrosie oorzaak dodelijk ongeluk met attractie VS

Het slachtoffer werd met enkele andere personen bij een ritje in de 'Fire Ball' in volle vaart uit de attractie geslingerd. Dat kon volgens de Nederlandse fabrikant gebeuren omdat de binnenkant van de steunbalk van de gondel flink verroest was. Daardoor was de dikte van de stang flink verminderd, blijkt uit onderzoek.



KMG hoopt dergelijke incidenten in de toekomst uit te sluiten door een veiligheidsprotocol te ontwikkelen. Op die manier worden attracties nog intensiever en beter geïnspecteerd, meldt het bedrijf. De attractie was voor het fatale ongeluk verschillende keren door de keuring gekomen.

Waarschuwing

Vorige week werd al bekend dat KMG al in 2007 had gewaarschuwd voor mogelijke scheurtjes in de constructie van de attracties. In de brief viel te lezen dat 'recent onderzoek' naar een van de Afterburners (de verkoopnaam van de attracties) heeft uitgewezen dat er metaalmoeheid kan ontstaan in de slingerarm.

Volgens Albert Kroon, de eigenaar van KMG, was het de eerste keer dat er een dergelijk ongeluk gebeurden met een machine van zijn bedrijf, zo liet hij eerder al aan deze site weten.

Geslingerd

Bij het ongeluk in Ohio kwam de 18-jarige Tyler Jarell om. Hij zat samen met zijn vriendin Keziah in de kermisattractie toen het gruwelijk mis ging. Meerdere inzittenden werden in volle vaart uit de attractie geslingerd. Zeven mensen in de leeftijd van 14 tot 42 jaar raakten gewond, waaronder Tylers vriendin. Ze raakte zwaargewond aan haar bekken, enkels en ribben. Tyler was door de klap op slag dood.