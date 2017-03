François Fillon biedt aanhang excuses aan voor familie-affaire

Hij vervolgde: ,,Ik weet goed, geloof me, wat mijn verantwoordelijkheid is in deze beproeving. Ondanks het verraad en de lastercampagne, is het wel degelijk mijn fout dat dit plan dat ik heb heb, waarin ik geloof, waarin jullie geloven, zulke enorme obstakels tegenkomt." Over een eventueel terugtreden sprak Fillon niet.



Met name de wat oudere Fransen lieten vanmiddag van zich horen en daarnaast ook aardig wat ouders met jonge kinderen. ,,Hij is de enige die Frankrijk weer op kan bouwen", aldus een van de aanhangers van Fillon. Anderen scandeerden: ,,Fillon, houd je taai, Frankrijk heeft je nodig."