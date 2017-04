Frankrijk toont binnen enkele dagen bewijs voor gifgasaanval Syrië

De aanval had plaats op 4 april. ,,Er is een onderzoek gaande door de Franse inlichtingendiensten. Het is een kwestie van dagen dat we met bewijzen komen dat het regime achter deze aanvallen zat", zei Ayrault tegen tv-zender LCP.



,,We hebben zaken die ons in staat stellen te bewijzen dat het regime bewust chemische wapens heeft gebruikt." Bij de aanval vonden zeker negentig mensen de dood. Damascus ontkent verantwoordelijk te zijn.



Eerder vandaag maakte de OPCW, de organisatie voor het verbod op chemische wapens, ook al bekend dat er chemische wapens zijn gebruikt. Volgens de OPCW gaat het om sarin of een vergelijkbaar gas.