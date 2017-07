Frankrijk viert Quatorze Juillet met Trump als eregast

De reden dat Trump bij de viering van de nationale feestdag werd uitgenodigd is de herdenking van de Amerikaanse inzet in de Eerste Wereldoorlog precies 100 jaar geleden. De Amerikanen vochten toen samen met Frankrijk tegen Duitsland. Aan de militaire parade namen meer dan 3.700 militairen en ruim tweehonderd voertuigen deel. Ook Amerikaanse militairen marcheerden mee, vijf van hen in uniformen uit de tijd van de Eerste Wereldoorlog.



Trump was gisteren al in Frankrijk aangekomen. Tijdens een bijeenkomst in het Elyséepaleis zochten beide presidenten toenadering tot elkaar en zetten hun verschillen van inzicht over het klimaatbeleid even opzij. Ook kon de Amerikaanse president het niet laten de first lady van Frankrijk te overladen met complimenten. ,,Wat zie je er goed uit, prachtig'', zei hij.