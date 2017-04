Frans vluchtelingenkamp afgebrand na rellen, meerdere gewonden

De rellen zouden maandagmiddag begonnen zijn na een conflict tussen Koerden en Afghanen, waarbij een mes werd getrokken. Hierbij raakten meerdere mensen gewond. Volgens Le Parisien zetten de veiligheidsdiensten traangasgranaten in om de situatie onder controle te krijgen, hetgeen tot meer spanning leidde tussen de oproerpolitie en zo'n 100 tot 150 bewoners van het kamp.



Later brak brand uit, en sloegen bewoners op de vlucht. Eén bewoner werd op de snelweg vlak buiten het kamp aangereden door een auto en verkeert in kritieke toestand, aldus Reuters.



De bewoners van het kamp, naar schatting tussen de duizend en vijftienhonderd mensen, werden in veiligheid gebracht. Het kamp met houten huisjes werd door de hulporganisatie Artsen zonder Grenzen opgezet om de voorheen onder moeizame omstandigheden levende migranten een onderkomen te verschaffen. Eerder woonden ze in tentenkampen. Waar de vluchtelingen worden ondergebracht nu meer dan de helft van het kamp in Grande-Synthe is afgebrand, is nog niet bekend.



Het kamp ligt aan de weg die Duinkerke en Calais met elkaar verbindt. Vorige week probeerde een groep bewoners nog deze weg te blokkeren met takken en stukken hout, in hoop aan boord te kunnen klimmen bij langzaamrijdend verkeer. Veel mensen in het kamp willen graag de oversteek maken naar het Verenigd Koninkrijk.