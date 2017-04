Franse bisschop treedt af na 'ongepast gedrag'

Rouwende moeder gooit koffer met overleden ex-model in zee

15:25 Het lichaam dat afgelopen maand in een koffer in de zee vlakbij de Italiaanse kustplaats Rimini gevonden werd, blijkt van het Russische ex-model Katerina Laktionova (27) te zijn. Haar moeder zou het lichaam na haar overlijden in de zee hebben gegooid.