Franse minister van Binnenlandse Zaken stapt op om valse bijbaantjes

Opnieuw onderzoek naar Franse politicus wegens valse bijbaantjes

16:55 Justitie in Frankrijk is een vooronderzoek begonnen naar de bijbaantjes die minister van Binnenlandse Zaken Bruno Le Roux zijn dochters heeft bezorgd. Le Roux bevestigde eerder voor de televisie dat hij ze allebei 's zomers had aangesteld als assistenten toen hij nog parlementslid was.