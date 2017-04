Franse politici: 'Stem Macron'

Analyse Elysée kan Macron niet ontgaan

21:17 De Franse kiezers moeten met de billen bloot. Kiezen ze op 7 mei tussen een fikse opknapbeurt van bestaand beleid of moet het worden afgebroken? In het eerste geval voelen ze zich het meest thuis bij de linkse liberaal Emmanuel Macron (39). In het laatste geval bij Marine Le Pen (48), de leider van het rechtse Front National. Macron staat voor redelijke verandering, Le Pen voor een radicale.