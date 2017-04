Franse presidentsverkiezingen spannendste ooit

Onder strenge veiligheidsmaatregelen, verdeeld over twee stemrondes, houdt Frankrijk de spannendste presidentsverkiezingen ooit. Volgens de laatste peilingen gaan vier kandidaten vandaag, in de eerste ronde, nek aan nek.

Hoe boos zijn de bijna 47 miljoen kiezers op het politieke establishment? Welke rol geven zij Frankrijk in verenigd Europa? Het zijn de twee cruciale vragen die vandaag de hoofdrol rol spelen bij de Franse presidentsverkiezingen. Geven de kiezers hun stem aan de pro-Europese nieuwkomer uit het politieke midden, Emmanuel Macron (39), of Francois Fillon (63), de met schandalen omgeven conservatieve veteraan die flink het mes wil zetten in de overheidsuitgaven? Of gaan ze voor de extremen? Met aan de linkerkant de euro-sceptische bewonderaar van Fidel Castro, Jean-Luc Melenchon (65), en aan de rechterkant Marine Le Pen (48), die af wil van de euro en de grenzen wil sluiten voor immigranten?

Zij zijn de vier kandidaten die er toe doen. De zeven anderen, onder wie de voorman van de ooit machtige Socialistische Partij, Benoit Hamon, twee Trotskisten en een schaapherder die advocaat werd, maken geen kans. Zij liggen ver achter.

Aandacht

Niet alleen Frankrijk zelf, ook daarbuiten, wordt met grote aandacht gewacht op de eerste uitslagen. Die zullen na de Brexit en Donalds Trump verkiezingszege opnieuw laten zien of het populisme zijn opmars voortzet of aan kracht heeft verloren.

Op basis van de minieme voorsprong in de peilingen, enkele procentpunten, zouden Macron en Le Pen genoeg stemmen moeten kunnen veroveren voor de alles beslissende tweede stemronde op 7 mei. Als zij die verwachtingen waar maken zet dat het politieke landschap van Frankrijk op zijn kop. Voor het eerst in lange tijd zouden de gevestigde partijen die decennia lang het land hebben geregeerd, geen gooi doen naar het presidentschap. ,,Macron versus Le Pen is een botsing van twee verschillende wereldbeelden’’, zegt commentator Jerome Fourquet. ,,Macron presenteert zichzelf als de progressieve politicus die het opneemt tegen de conservatieven, Le Pen schildert zich af als de patriot die de degens kruist met de globalisten.’’ Macron wil de eurozone een nieuwe impuls geven, Le Pen belooft dat de Europese Unie onder haar bewind ‘zal sterven’.

Schandalen

Mede door de aanhoudende schandalen, vooral rond Fillon (nepbaantje voor zijn vrouw) en Le Pen (gesjoemel met Europese fondsen), weten veel van de 47 miljoen kiezers niet wat te doen. De kans bestaat dat 20 tot 30 procent van hen thuis blijft, moe geworden van de politiek. Ongeveer 30 procent zweeft nog, zal pas in het stemhokje beslissen op wie er zal worden gestemd. Vanavond om 8 uur zullen de eerste voorlopige uitslagen een beeld geven van hun stemgedrag in de 67.000 stembureau’s.