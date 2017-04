Franse verkiezingen gaan door met maximale beveiliging

'Verdachte aanslag Parijs eerder veroordeeld'

11:00 De omgekomen verdachte van de aanslag op de Champs-Élysées in Parijs is volgens bronnen bij de Franse justitie in 2005 al veroordeeld tot vijftien jaar cel wegens poging tot doodslag. Hij zou indertijd hebben geprobeerd drie mensen om te brengen, onder wie twee politiemensen.