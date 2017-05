'Franse verkiezingen gaan over angst en hoop'

Emmanuel Macron en Marine Le Pen zijn het over één ding heel duidelijk eens: dat ze het over vrijwel niets eens zijn. Vanavond gingen ze op de Franse televisie in debat. De werkloosheid, de pensioenen, de terreurbestrijding: alle onderwerpen kwamen voorbij, en elke keer weer vlogen ze elkaar faliekant in de haren. Het was een verhit debat op het scherpst van de snede, waarbij vooral verwijten over en weer over tafel gingen.



,,Mevrouw, u verkondigt alleen maar stommiteiten'', beet Macron Le Pen toe.



,,Mijnheer, u bent een marketingproduct, maar uw masker is gevallen: u wilt Frankrijk afbreken'', sneerde Le Pen naar Macron.



Marine Le Pen presenteerde haar plannen ter verbetering van de koopkracht en het verlagen van de pensioenleeftijd naar 60 jaar. ,,Mevrouw, het is onbetaalbaar'', reageerde Macron.



Macron legde uit waarom hij bedrijven meer mogelijkheden wil geven om zich te ontwikkelen en om internationaal te concurreren. Waarop Le Pen reageerde: ,,Ik ben de kandidaat van de koopkracht, u doet Frankrijk in de uitverkoop.''



Le Pen verweet Macron te weinig te doen aan terreurbestrijding. ,,Mevrouw, u zit alleen maar leugens te vertellen'', zei Macron.