Franse Yanis (5) overlijdt na straf voor bedplassen

Yanis werd maandag rond kwart voor drie 's nachts aangetroffen op 200 meter van het huis van zijn 30-jarige stiefvader en zijn 22-jarige moeder in Aire-sur-la-Lys, zo schrijft Le Parisien. Volgens La Voix Du Nord woonde het werkloze koppel echter niet meer samen. De twee trouwden in 2015 en hebben geen andere kinderen.



De politie werd door de vader gealarmeerd, nadat hij zijn zoon bewusteloos aantrof. De hulpdiensten vermoedden dat het kind aan een hartaanval bezweek. Uit de autopsie bleek echter dat het kind overleed aan een reeks verwondingen aan zijn hoofd.



Straf

Het was de stiefvader die later verklaarde dat Yanis aan bedplassen leed en dat hij na zo'n incident het kind strafte door hem te dwingen in zijn onderbroek buiten rond het huis te lopen. Volgens de politie volgde de stiefvader het kind op zijn fiets tijdens de strafwandeling en sloeg hij hem herhaaldelijk met een zaklamp op zijn hoofd. Dat lijkt hem fataal te zijn geworden.



Beide ouders zijn opgepakt en ondervraagd in Saint-Omer. Volgens bronnen dicht bij het onderzoek had de jongen een gebroken neus en had hij littekens door eerdere verwondingen.