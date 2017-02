Fransen willen Obama als president met petitie

,,Fransen zijn gewend om radicale keuzes te maken'', zeggen de makers van de petitie. ,,Dat komt goed uit, want we hebben een radicaal idee dat we je willen voorleggen.'' In Parijs zijn al verkiezingsposters opgehangen, met daarop in plaats van het bekende 'Yes we can' het Franse equivalent 'Oui on peut'.



De grappenmakers moeten wel opschieten: de deadline voor de gewenste 1 miljoen stemmen is al op 15 maart.



Dat betekent dat de werkelijke verkiezingsstrijd in Frankrijk vooralsnog toch lijkt te gaan tussen Marine Le Pen van het extreemrechtse Front National, de centrumrechtse François Fillon en de socialistische kandidaat Benoît Hamon. De presidentsverkiezingen, die in twee rondes worden gehouden, zijn in april en mei.