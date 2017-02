Freerunner stunt door stad van ijs

Britse zelf­moord­ter­ro­rist kreeg 1 miljoen pond van overheid

14:42 De vijftigjarige Britse zelfmoordterrorist Jamal Udeen al-Harith, ook bekend als Abu-Zakariya al-Britani, kreeg een miljoen pond (1,18 miljoen euro) van de Britse overheid. Het geld was compensatie voor het feit dat hij opgesloten zat in Guantanamo Bay, schrijft The Times. Afgelopen maandag blies hij zichzelf in zijn auto op in de Iraakse stad Mosul.