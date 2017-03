'Gasflessenman' kreeg eerder voorwaardelijke celstraf in terreurproces

UPDATEDe man die gisteren in Brussel werd aangehouden met twee gasflessen in zijn bestelauto, kreeg vorig jaar in hoger beroep vijf jaar voorwaardelijke celstraf opgelegd voor het deelnemen aan activiteiten van een terroristische groep. Majid A. wilde naar Syrië reizen, maar kwam niet verder dan Turkije.

Gezien zijn profiel is het Openbaar Ministerie een vooronderzoek begonnen, liet het parket in Brussel vrijdag weten. De politie greep grootschalig in nadat de man drie keer door rood was gereden en de 27-jarige Majid A. weigerde mee te werken. In de auto bleek geen ontstekingsmechanisme te liggen.

Volgens A. waren de gasflessen bestemd voor huishoudelijk gebruik. Onderzoek lijkt dat te bevestigen, aldus het OM, dat nog ,,een aantal zaken'' wil verifiëren om criminele motieven uit te sluiten. De man zit nog vast. Of dat zo blijft, wordt later op de dag besloten.

Majid A. wordt in Belgische media omschreven als 'een randfiguur' in een Belgisch jihadistisch netwerk. Hij vertrok op 13 juni 2013 samen met drie vrienden vanaf vliegveld Charleroi naar Istanbul. Ze werden echter in het Turkse Hatay opgepakt, voordat ze Syrië bereikten. De drie werden daarop Turkije uitgezet. Tijdens het proces in België bleek A. onderdeel uit te maken van een netwerk rond de beruchte ronselaar Khalid Zerkani. In dat netwerk bevond zich ook Abdelhamid Abaaoud, de Belgische terrorist die in een flat in Parijs werd doodgeschoten, enkele dagen na de aanslagen in die stad.

A. had ook, zo kwam tijdens zijn proces naar voren, contact met Najim Laachraoui. Die Belg was een van de twee mannen die zichzelf opblies bij de aanslag op vliegveld Zaventem. Toen Laachraoui in Syrië was, vroeg hij aan A. (die toen nog van plan was die kant op te gaan) broeken en laarzen voor hem mee te nemen.

De Belgische politie stond bij het zien van de gasflessen in de auto direct op scherp. Onder meer omdat er in september vorig jaar in Parijs drie vrouwelijke jihadisten werden gearresteerd die zeven gasflessen in een geparkeerde auto hadden gestopt. De wagen stond in de buurt van de Notre Dame. De flessen waren niet onderling verbonden en er was geen ontstekingsmechanisme aanwezig, maar de politie ging er van uit dat de drie vrouwen een aanslag wilden plegen.