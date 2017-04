'Gebroken vriendschap werd ijsbeer Szenja fataal'

Een 21-jarige ijsbeer is gisteren in het Amerikaanse dierenpark Seaworld een mysterieuze dood gestorven. Volgens een dierenrechtenorganisatie is ‘een gebroken hart’ de doodsoorzaak.

IJsbeer Szenja was erg populair bij de bezoekers van Seaworld in San Diego, maar de laatste dagen werd duidelijk dat het niet goed met haar ging. Volgens verzorgers had ze weinig energie en at ze nauwelijks. Gisteren stierf de ijsbeer, die in 1995 in Duitsland werd geboren en na twee jaar werd overgebracht naar Seaworld. Waaraan ze stierf, is niet bekend. Het park gaat daarom onderzoeken wat de doodsoorzaak is.

Gebroken hart

Voor dierenrechtenorganisatie PETA is het wel duidelijk: liefdesverdriet. Het gemis van haar goede vriend Snowflake, eveneens een ijsbeer van 21 jaar, werd haar teveel. Snowflake en Szenja waren ruim twintig jaar goede vrienden, maar in februari werden ze abrupt uit elkaar gehaald. Snowflake werd naar de dierentuin van Pittsburgh gestuurd om daar deel te nemen aan een fokprogramma. Er kwam destijds veel kritiek op de scheiding van de twee maatjes, maar het programma ging toch door. Volgens PETA heeft Szenja het vertrek van haar goede vriend niet goed kunnen verwerken. ,,Szenja is gestorven vanwege een gebroken hart”, zegt Tracy Reiman van PETA tegen The San Diego Union-Tribune. ,,Na twintig jaar werd ze van haar vriend gescheiden omdat die voor nog meer ongelukkige ijsberen moest zorgen”, vervolgt de boze Reiman. ,,Szenja deed wat iedereen zou doen als je alle hoop verliest: ze gaf op.”

Oudste ijsbeer