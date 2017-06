Geen hoop meer voor zieke baby Charlie na definitieve uitspraak

Moordenaars met levenslang slaan aan het wurgen om doodstraf te krijgen

16:09 Twee tot levenslang veroordeelde moordenaars in de Amerikaanse staat South Carolina hebben in hun cel vier medegevangenen gewurgd in de hoop zo de doodstraf te krijgen. Ze komen geen van tweeën in aanmerking voor vervroegde vrijlating en zijn het leven achter de tralies zat.