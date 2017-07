'Geen paniek of slachtoffers bij ons in Bodrum'

,,Toen ik buiten kwam, was iedereen op straat. De bars sloten hun deuren. De meesten waren met hun mobieltjes aan het bellen met vrienden en familie om hen te laten weten dat ze in veiligheid waren. Geen van de gebouwen in Bodrum heeft voor zover ik gezien heb en gehoord zichtbare schade opgelopen. Ik dacht altijd dat de kwaliteit van Turkse huizen minder was dan die in Griekenland, maar dat blijkt niet zo te zijn.”



Ook Cihan belde vrienden en familie. Hij ging naar zijn oom en tante verderop in Bodrum. ,,De oudere mensen waren wel bang, ook voor eventuele naschokken. We bleven heel de nacht buiten op straat. Het was lekker warm, zo rond de 30 graden. Iedereen zette stoelen buiten en maakte thee voor familie en buren."



Toeristen zijn er dit vakantieseizoen amper in Bodrum, aldus de advocaat. De crisis die twee jaar geleden begon, duurt nog voort. ,,Veel schade is er wel aan de plezierbootjes, die aangemeerd lagen aan de kade”, zegt Cihan. ,,Die werden door het opgestuwde water van de aardbeving tegen de kade kapot geslagen. Als de aardbeving overdag was geweest, met veel zwemmers of badgasten in het water, dan waren er ook hier doden waren gevallen ben ik bang."