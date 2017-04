Geen straf voor Belg die 'blunderde' bij uitzetting terrorist naar Nederland

Er komt geen tuchtprocedure tegen de Belgische verbindingsofficier in Turkije die ervan werd beschuldigd dat hij Ibrahim El Bakraoui in 2015 via Nederland liet terugkeren naar België. De Jihadist pleegde acht maanden later met zijn broer de bomaanslagen in Brussel.

Verbindingsofficier Sébastien Joris valt niets te verwijten volgens de Belgische minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. ,,Blijkbaar heeft Joris de procedure gevolgd. Dat heeft zijn overste bevestigd," zegt de bewindsman in Vlaamse media.

Jambon beschuldigde Joris vorig jaar na de aanslagen openlijk van geblunder. Dat deed de minister nadat bekend was geworden dat Turkije de Belgische verbindingsofficier op 26 juni 2015 had ingelicht over de arrestatie van El Bakraoui vanwege een mogelijke link met terrorisme. Joris verzocht de Turkse politie pas op 20 juli 2015 per mail om meer details. Intussen was de Jihadistische strijder op 14 juli al op het vliegtuig naar Nederland gezet.

,,Ik kan niet anders concluderen dat niet een dienst of een directie (van de federale politie, red.) maar één iemand hier op zijn minst nalatig is geweest en niet heel proactief en niet heel geëngageerd is geweest in een dossier waar je vanaf het eerste moment aanvoelt dat het om terrorisme gaat," zei de minister woedend in de Belgische Tweede Kamer een dag na de bomaanslagen op de luchthaven Zaventem en in metrostation Maalbeek. Daarbij bliezen Ibrahim El Bakraoui en zijn broer Khalid zichzelf op en vielen 32 doden.

Volledig scherm De broers Khalid (L) en Ibrahim (R) El Bakraoui. © AFP

Nederland werd ook laksheid verweten bij het delen van informatie over Bakraoui. Die kon na aankomst op Schiphol ongehinderd doorreizen naar België. Volgens het kabinet had Nederland daarbij geen fouten gemaakt omdat de Belg niet geregistreerd stond in de systemen van Nederlandse of internationale opsporings- en inlichtingendiensten. Later bleek dat Turkije de Nederlandse ambassade in Ankara een half uur voor de uitzetting van Bakraoui hadden geïnformeerd per mail met daarboven 'very urgent'. De Nationale politie, Koninklijke Marechausse en IND hadden het bericht destijds niet gezien. Toenmalig Justitieminister Van der Steur verstrekte aanvankelijk verkeerde informatie over de zaak aan de Kamer.