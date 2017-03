Geestelijke vindt knots van een diamant met miljoenenwaarde

Een christelijke geestelijke heeft in Sierra Leone een knots van een ruwe diamant gevonden. De steen heeft een gewicht van 706 karaat en is daarmee een van de grootste ter wereld. De precieze waarde moet nog worden vastgesteld maar het gaat zeker om enkele miljoenen euro's. Op de officiële website van de president is een foto van de opmerkelijke vondst te zien.