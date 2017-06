Gegevens Facebook-medewerkers mogelijk in handen terroristen

Door een softwarefout heeft Facebook per ongeluk mogelijke terroristen de identiteit van medewerkers gegeven die juist die terroristen moesten aanpakken. Een Facebook-medewerker is zelfs op de vlucht geslagen nadat gebleken was dat mogelijke terroristen zijn profiel hadden bekeken, zo meldt The Guardian . Saillant detail: juist deze week kondigde het sociale netwerk nieuwe anti-terreurmaatregelen aan.

Het probleem werd al eind vorig jaar ontdekt. Wanneer een van de getroffen medewerkers iemand die mogelijk terrorist was uit een facebookgroep verwijderde, was door de fout het profiel van de Facebook-medewerker in te zien door de overgebleven beheerders van de groep. Daaronder zaten dus ook nog mogelijke terroristen.

Op de vlucht

De problemen kwamen aan het licht toen beheerders vriendschapsverzoeken kregen van mensen die in verband worden gebracht met terroristische organisaties. Juist deze mensen waren degenen die zij als beheerder moesten onderzoeken. De softwarefout heeft meer dan 1.000 medewerkers van Facebook getroffen, onder wie zeker 40 op het Europese hoofdkwartier in Ierland.

De Britse krant The Guardian sprak één van de honderden analisten die voor Facebook werkt via een outsourcing-bedrijf. Toen bleek dat mensen die in verband worden gebracht met een terroristische groepering zijn profiel hadden bekeken, ontvluchtte hij Ierland en dook onder. Het waren leden van een facebookgroep waar hij als moderator juist mensen uit verwijderd had. De groep was van een Egyptische groepering die Hamas steunt en zou leden hebben die sympathiseren met Islamitische Staat.

Maatregelen

Gisteren kondigde Facebook aan kunstmatige intelligentie in te gaan zetten om beter en sneller te kunnen reageren op terreurvideo's en -foto's. Die strategie maakt deel uit van het voornemen om adequater te reageren op ongewenste inhoud.

Facebook-manager Monika Bickert schreef gisteren in een blog dat software van het bedrijf de beelden analyseert en vergelijkt met bekende terreurpropaganda. Op dezelfde manier wordt ook naar geschreven berichten gekeken. Bickert en anti-terreurmanager Brian Fishman leggen in het bericht ook uit dat er behoefte blijft aan menselijke expertise. ,,Onze teams van over de hele wereld werken 24 uur per dag in tientallen talen om berichten te beoordelen”, zo stelt Facebook. Ze wijzen ook op de aangekondigde uitbreiding van die teams met 3.000 extra werknemers.

Gruwelijk werk