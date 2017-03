Gehavende broek en auto van verdwenen Franse familie gevonden

Vader Pascal (49), moeder Brigitte (51), zoon Sébastien (21) en dochter Charlotte (18) zijn sinds 16 februari spoorloos. In hun huis in Orvault, bij Nantes, vond de politie bloedsporen, maar geen lichamen. Sébastien werd snel hoofdverdachte: zijn mobiele telefoon werd als laatste uitgezet. Eerder werd hij veroordeeld voor doodsbedreigingen aan het adres van zijn vader op een internetforum.



Op sociale media stak hij de haat voor zijn vader niet onder stoelen of banken. Zo tweette hij in 2013 onrustwekkende berichten waaronder 'mijn vader schreeuwde gisteren de hele dag. Ik zei dat hij moest stoppen, maar hij ging maar door', 'mijn ouders kunnen alleen maar klagen en zuipen', 'ik wil dood, mijn leven is een puinhoop' en 'als ze echt wisten wat er in mijn hoofd speelde, zouden ze me voor gek verklaren'.



Sébastien werd eerder veroordeeld wegens ongewenste intimiteiten. Hij zou psychisch labiel zijn, net als zijn vader die volgens Franse media in het verleden kampte met depressies.