Gelderse Gea (70) overwint haar hoogtevrees op Spaans Koningspad

Gea Moser en haar partner Arnold Smits liepen de Caminito del Rey, een bergpad in de buurt van Malaga door de vier kilometer lange El Chorro-kloof. Een houten plankier voert wandelaars langs 200 meter hoge rotswanden. De ultieme uitdaging is de smalle loopbrug over de rivier in de diepte. ,,Tegen die brug zag ik het meest op vanwege het wiebelen. Vooral in het laatste stuk werd mijn hoogtevrees zwaar op de proef gesteld. Maar de omgeving was zo mooi met allemaal wilde bloemen in bloei dat ik alles vergat," zegt de Gelderse terugblikkend op haar ultieme uitdaging.

Kapot

De enige tegenvaller was volgens haar de lange uitloop van het wandelpad. ,,Die uitloop is nog eens zo'n drie kilometer. Daar had ik geen rekening mee gehouden. Aan het eind ervan was ik kapot. Zo kapot dat ik bij aankomst in ons hotel eerst even rustig ben gaan zitten met een kopje thee. Ik moest nog niet aan wijn denken. Arnold wel. Pas nadat ik me had gedouched, hebben we geproost op de goede afloop."