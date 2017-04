Gemoedelijk feestje voor Turks consulaat in Rotterdam

Bij het Turkse consulaat in Rotterdam hebben een kleine honderd Turkse Nederlanders vanavond gevierd dat 'hun' president Erdogan het referendum in Turkije nipt gewonnen heeft. Agenten staan duidelijk herkenbaar paraat bij het gebouw aan de Schiedamse Vest, maar de sfeer is vreedzaam en gemoedelijk.

Luid toeterend rijden er groepjes auto's met rode Turkse vlaggen langs. Af en toe stopt een rijtje van tien auto's, waarna ze in colonne doorrijden richting Hofplein en de Coolsingel. Enkele busjes van de ME staan om de hoek geparkeerd, maar in tegenstelling tot vorige maand hoeven ze niet in actie te komen.

Sahan (39) is met zijn vrouw en twee zonen (13 en 15 jaar) naar het consulaat getrokken. ,,We zijn hier om te vieren dat Erdogan heeft gewonnen'', vertelt hij opgetogen. ,,Het is hier wel erg rustig. Als het over een half uur niet drukker wordt, dan gaan we lekker terug naar huis. Morgen, op Tweede Paasdag, moet ik gewoon werken.''

De vlaggen hadden ze klaargelegd, in de hoop vanavond het feestje op straat te kunnen vieren. ,,Eigenlijk hadden we ook fakkels willen meebrengen, maar dat hebben we maar niet gedaan. We wilden namelijk niet de ellende van enkele weken geleden. We willen alleen dit feest vieren en daarom zijn we hier gekomen.''