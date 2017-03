Gent boos om kosten winkeltrip Wilders: 13.500 euro

Dat heeft burgemeester Daniël Termont (Socialistische Partij) geantwoord op schriftelijke vragen van de fractieleider Veli Yüksel van de christendemocraten in de Gentse gemeenteraad. Yüksel heeft er geen goed woord voor over en eist nu dat de kosten worden verhaald op de Nederlandse staat of Wilders zelf.



,,Hij is gewoon een politicus, net als ik, en niet een staatshoofd. Hij is ondanks een negatief advies van de Gentse politie toch gekomen. Waarom moet de Gentse belastingbetaler opdraaien voor dit privé-uitstapje?" zegt Yüksel.