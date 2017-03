Gewapende mannen voeren aanval uit op Afghaans ziekenhuis

De aanval begon met een zelfmoordactie dichtbij het ziekenhuis. Vervolgens kwam een onbekend aantal mannen het complex binnen, dat met 400 bedden het grootste van Afghanistan is.



Volgens een medewerker van het ziekenhuis, die getuige was van de aanval, droegen de aanvallers witte doktersjassen. De mannen hadden handgranaten en automatische wapens bij zich.



Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis zijn er minstens twee doden en twaalf gewonden. Die zijn naar andere ziekenhuizen in de buurt gebracht.



Terwijl veiligheidstroepen het gebied rondom het ziekenhuis blokkeerden, klonk er een tweede explosie vanuit het ziekenhuis. ,,Er wordt heftig gevochten'', zei de Afghaanse minister van Defensie. ,,Een terrorist is inmiddels gedood.''



De aanslag is nog niet opgeëist. Precies één week geleden pleegde de Taliban al een aanslag, die aan 22 mensen het leven kostte.