Geweigerde Trumpfan klaagt bar in New York aan

Een man die naar eigen zeggen vanwege zijn rode 'Make America Great Again'-pet een New Yorkse bar werd uitgezet, heeft de kroeg aangeklaagd. Dat meldt de krant The New York Post .

De 30-jarige Greg Piatek uit de staat Pennsylvania bestelde zonder problemen een eerste rondje margaritas voor hem en zijn vrienden bij een barvrouw. Toen hij een tweede rondje wilde kopen, zou een andere medewerker hem hebben overgeslagen. Later vroeg de barman aan Piatek of zijn pet 'een grap' was.

Ineens snapte Piatek waarom hij werd overgeslagen, vertelt hij aan de krant. Het personeel was het niet eens met zijn politieke voorkeur. 'Make America Great Again' is de campagneslogan van de huidige Amerikanaanse president Donald Trump.

De Trumpfan kreeg een tweede rondje, maar dat ging niet van harte. Een derde medewerker vroeg vervolgens ook of de pet een grapje was, en voegde daaraan toe: ,,Ik kan niet geloven dat je zo'n vreselijk persoon zou steunen, jij bent zelf vast net zo erg!"

'Niet welkom'

De manager vertelde Piatek daarna dat hij van de eigenaar van de kroeg had vernomen dat Trump-supporters 'niet welkom' zijn in de bar, gelegen in de wijk West Village. Hem werd gevraagd om direct te vertrekken. Hij zou verder geen drankjes meer krijgen.