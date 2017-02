Gewonde Louvre-aanvaller is klaar voor verhoor

Australische bevalt van kolossale baby op deurmat

18:34 De Australische Nina Tassell is op 26 januari bevallen van een baby die 5,95 kilogram woog en 59 centimeter groot was. Daarmee is hij maar liefst 2,5 kilo zwaarder en 8 centimeter groter dan gemiddeld. Haar echtgenoot Adam bracht het 'kleine' wonder ter wereld.