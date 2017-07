Gezond 100 worden, hoe doen ze dat toch in Acciaroli?

Nergens ter wereld worden zoveel mensen 100 jaar of nog ouder dan in het dorpje Acciaroli in Zuid-Italië. Onderzoekers uit heel de wereld willen maar één ding weten: wat is hun geheim?

Ten zuiden van de wereldberoemde Amalfi-kust ligt het kustplaatsje Acciaroli. Sinds een paar jaar staat het bekend als 'het dorp van de eeuwelingen'. Meer dan 10 procent van de inwoners is de 100 jaar voorbij. Een vijfde van hen is zelfs ouder dan 110. En misschien wel belangrijker: in goede gezondheid.

Alzheimer en hart- en vaatziekten komen nauwelijks voor en de ouderen zijn zeer zelfstandig. In de dorpsstraat wandelen ze langs de winkels voor hun dagelijkse boodschappen, of voor een praatje met de buurvrouw. Al is het wat onbeleefd om te vragen naar hun leeftijd, ze vertellen vol trots hoe oud ze zijn. En dat ze zich nog 'benissimo' voelen. Onderzoekers en journalisten van over heel de wereld kwamen de afgelopen twee jaar naar het dorpje om het geheim van Acciaroli te ontdekken.

Keihard

Quote De meesten van ons hebben heel hun leven keihard gewerkt op het land. Antonio Vassallo De 95-jarige Amina Fedollo en haar 101 jaar oude echtgenoot Antonio Vassallo - bijna 102, voegt hij er met opgeheven vinger aan toe - vinden alle aandacht voor hun manier van leven maar vreemd. ,,De meesten van ons hebben heel hun leven keihard gewerkt op het land. Het is geen gemakkelijk leven geweest.'' Het koppel is nog goed ter been. Amina wijdt zich elke dag aan haar grote passie, poëzie. Antonio ging tot vijf jaar geleden nog dagelijks vissen, maar blijft nu aan wal. Ach, ze hebben net iets meer ruzie sinds Antonio altijd thuis is, lacht Amina, terwijl ze naar haar man knipoogt.



Een paar kilometer verderop, in een speciaal onderzoekscentrum, zet een team van twintig wetenschappers alles op alles om het geheim van hun gezondheid te ontrafelen. Professor Salvatore di Somma van de Sapienza Universiteit in Rome: ,,Ze lijken fysiek en mentaal eerder 60 jaar dan 100. Ze lopen nog goed, hebben nauwelijks een bril nodig, kampen niet met ziektes zoals diabetes en zijn nog helemaal bij de pinken. En, vooral, ze zijn ontzettend actief.'' Lachend voegt hij eraan toe: ,,In alle opzichten!''



De dit jaar 100 geworden Giuseppe - 'Zeg maar Peppino' - staat er in Acciaroli om bekend dat hij een paar jaar geleden, toen zijn vrouw overleed, een korte wilde periode heeft gehad met meerdere affaires. Hij wuift het gniffelend weg. ,,Ach, roddels hè. Ik probeerde mijn vrouw te vergeten en dat was niet gemakkelijk.'' Peppino woonde een tijdje in de buurt van zijn kinderen, bij Milaan. ,,Vreselijk. Ik was altijd verkouden, ziekjes. Terug in Acciaroli was ik er binnen een maand weer bovenop.''

Hij loopt zonder hapering de steile trap naar zijn tuin af en voelt of de aarde nat genoeg is. ,,Aubergines, tomaten, courgettes, sla, basilicum, ik heb alles. Boodschappen doe ik hier!''

Samen eten

Volgens Di Somma speelt het mediterrane dieet een grote rol. De inwoners van Acciaroli koken vers. Met producten uit de directe omgeving. En minstens zo belangrijk: de mensen in Acciaroli zijn gewend samen te eten en te koken, waardoor ze de tijd nemen voor de maaltijd. ,,Ze wonen vaak bij jongere mensen, meestal hun kinderen. Dat houdt ze ook mentaal scherp en gezond.''