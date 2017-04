Giraffe April is eindelijk bevallen van vierde jong

Explosie bij bussen met vluchtelingen in Aleppo

16:23 Een konvooi met bussen gevuld met evacués uit dorpen in de buurt van de Syrische stad Aleppo is vanmiddag geraakt door een explosie. De dorpen zijn in handen van de overheid. Staatsmedia en oppositiegroepen stellen dat minstens 22 mensen zijn omgekomen. Diverse anderen zijn gewond zijn geraakt.