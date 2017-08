Gletsjer geeft opnieuw geheim prijs: lichaam Duitser na 30 jaar terecht

Björn (34) uit Haaksbergen lag gewond in Turks ziekenhuis

13:59 Björn Breukers (34), de Haaksbergenaar die tot zondag was vermist, heeft begin juli met ernstige verwondingen in een Turks ziekenhuis gelegen. Heel kort daarvoor was hij in het bijzijn van zijn vriend Joey Hoffmann (21), die nog altijd spoorloos is.