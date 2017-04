Goede Vrijdag in de hele wereld

Reisbureaus: nog ‘business as usual’ in Noord-Korea

16:04 Nederlandse reisorganisaties die reizigers hebben in Noord-Korea treffen nog geen voorzorgsmaatregelen vanwege de oplopende spanningen tussen Amerika en Noord-Korea. Er zijn momenteel enkele tientallen Nederlanders in het land. ,,Het is er nu gewoon business as usual”, zegt Leonieke Glasbergen van YouTravel.