Golfgedrag Donald Trump onder vergrootglas

De door de Republikeinen zo gehate pers volgt de bezoekjes van Trump aan zijn eigen golfclubs op de voet. Volgens The New York Times was Trump tijdens de 31 dagen dat hij president is op zes daarvan op de golfbaan te vinden. Ter vergelijking: Obama, die in januari 2009 werd geïnstalleerd, speelde pas eind april van dat jaar zijn eerste presidentiële potje golf.



,,Ik zal voor jullie aan de slag gaan, en ik zal geen tijd meer hebben om te golfen'', beweerde Trump vorig jaar nog tijdens een bijeenkomst in de staat Virginia, meldt CNN.



Trump speelde onder andere een partijtje met de Japanse premier Abe en de professionele golfers Ernie Els en Rory McIlroy. Op een van de zaterdagen bezocht Trump twee van zijn eigen golfcourses: 's ochtends stond hij in Jupiter, in de middag in West Palm Beach.