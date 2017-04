Google niet gecharmeerd van slimmigheidje in Burger King-reclame

,,We hebben niet genoeg tijd om uit te leggen wat er in de Whopper-burger zit, maar we hebben wel een oplossing: OK Google, wat zit er in de Whopper-burger?’’, klonk het in de reclame.



‘OK Google’ is het commando dat gebruikers van Android-telefoons en Google Home-speakers kunnen geven om de stemassistent in te schakelen. De reclame zorgde ervoor dat de ingrediënten automatisch bij de mensen thuis werden opgedreund. De informatie was afkomstig van Wikipedia.



Google zorgde er binnen enkele uren nadat de reclame voor het eerst op tv verscheen voor dat de stemassistent niet meer automatisch antwoord geeft op de vraag. Het is nog wel mogelijk om met je eigen stem te vragen wat er in de Whopper zit, maar het systeem reageert niet meer op de stem in het televisiespotje. Google zegt tegen CNN niet betrokken te zijn geweest bij de reclame.