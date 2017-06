Gouverneur: Wachten op gegevens overdrachtsplek Bolt en Follender

Guerrillabeweging ELN verstrekt voorafgaand aan de vrijlating van ontvoerde personen steevast coördinaten van de plek waar de overdracht zal plaatsvinden. Die informatie is er nog niet en daarmee ook geen 'agenda' met datum en tijdstip, zegt een politiewoordvoerder tegen het AD. ,,Het wachten is op een signaal van de groep die Bolt en Follender vasthoudt."

Protocol

Volgens de plaatselijke autoriteit in Tibú, de gemeente in de regio Catatumbo waar de Nederlandse journalisten afgelopen weekend werden ontvoerd, is het protocol voor de vrijlating in werking gezet. ,,We kunnen geen specifieke of indicatieve tijd van de vrijlating geven, omdat dit de onderhandelingen kan beïnvloeden.”