Graven vernield op Joodse begraafplaats Philadelphia

Politieagenten vonden zondagochtend in de staat Pennsylvania 75 tot 100 kapotte grafstenen. Volgens lokale media noemt de politie de grafschennis vandalisme. Op de begraafplaats Mount Carmel werden tussen 1900 en 1940 honderden mensen begraven. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken twitterde een reactie: 'Grafschennis Joodse begraafplaats Philadelphia is schokkend en reden tot zorg. We hebben vol vertrouwen dat Amerikaanse autoriteiten de daders pakken en straffen.'



De afgelopen weken meldden verschillende Joodse organisaties in de Verenigde Staten bedreigingen. In St Louis werden vorig weekend graven vernield. De Amerikaanse president Donald Trump stond onder druk om antisemitisme af te wijzen. Dat deed hij dinsdag toen hij de bedreigingen 'vreselijk en pijnlijk' noemde en 'een treurige herinnering aan het werk dat nog gedaan moet worden om haat, vooroordelen en kwaad uit te roeien'.



Het Anne Frank-centrum in New York vond dat niet genoeg en noemde Trumps uitspraken 'een pleister op de antisemitisme-tumor waardoor zijn eigen regering is besmet'.