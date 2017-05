Grieken zijn murw na acht jaar van crisis

Tandarts Alexandros Papadopoulos (31) vindt het niet vreemd. Mensen zijn moe na acht jaar crisis, denkt hij, vanachter een koude espresso op een terras voor een koffiebar. ,,Zo'n vijf jaar geleden was iedereen er nog vol van, waren we verbijsterd en hadden we het nergens anders over. Nu zijn we gewend aan de bezuinigingen en salariskortingen. Het is een realiteit waar de mensen zich bij hebben neergelegd."



Dat kan ook de reden zijn dat het enthousiasme voor protesten en algemene stakingen die met enige regelmaat in Athene plaatsvinden inzakt. De opkomst was vorige week minder dan 15.000 man.



Een paar jaar geleden ging het nog om een veelvoud. De mensen die bij de laatste verkiezingen op Tsipras hebben gestemd, zijn het meest gefrustreerd, merkt tandarts Papadopoulos.