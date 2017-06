Griekse eiland Kefalonia opgeschrikt door aardbeving

Het Griekse eiland Kefalonia is vanmorgen opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 4,3 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag 25 kilometer ten noordwesten van Argostoli in de Ionische Zee. Er zijn nog geen berichten over schade en/of slachtoffers.

De beving vond plaats omstreeks tien voor zeven plaatselijke tijd (tien voor zes Nederlandse tijd), zo meldt Het Europees-Mediterraans Seismologisch Centrum (EMSC) op Twitter. De kracht van de aardbeving valt in de categorie 'gemiddeld' en wordt in de Schaal van Richter omschreven als: Door vrijwel iedereen gevoelde trillingen zoals van zwaar voorbijrijdend verkeer; vrije slinger beweegt duidelijk; deuren, glazen en borden rammelen, raamluiken klapperen; geparkeerde auto's schommelen; lichte schade mogelijk aan bijvoorbeeld schoorstenen; in wegdek of oude en zwakke gebouwen kunnen kleine scheuren ontstaan.

Kefalonia werd in september vorig jaar ook al opgeschrikt door een aardbeving. Die had een kracht van 4.4 op de Schaal van Richter. Het epicentrum lag in zee op ongeveer 7,2 kilometer ten zuidwesten van Argostoli, op een diepte van 5 kilometer. Er waren toen geen meldingen van materiële schade of gewonden. Volgens een Griekse geoloog op tv-zender Skai was de beving ook te voelen op de buureilanden Lefkas en Zakynthos, zo valt te lezen op de Nederlandse nieuwssite parakalo.wordpress.com

In 2014 werd Kefalonia volgens de site getroffen door een reeks (zware) aardbevingen. In januari en februari van dat jaar zorgden een beving met een kracht van 6 op de Richterschaal en een reeks naschokken voor grote schade op het eiland. Honderden huizen werden zwaar beschadigd en tientallen mensen raakten gewond. In november van dat jaar werd een aardbeving met een kracht van 5.1 op de Schaal van Richter geregistreerd.

De eilanden in de Ionische Zee liggen in een seismisch zeer actief gebied. Ten westen van de kust van de Peloponnesos en de eilanden loopt een diepe geul waar de Euraziatische en Afrikaanse plaat elkaar raken. De Afrikaanse tektonische plaat verschuift in de richting van noordelijker gelegen Euraziatische plaat, wat regelmatig bevingen veroorzaakt.