Griekse media: stadsguerillagroep achter bombrief Dijsselbloem

De bombrief aan Eurogroepvoorzitter en demissionair minister Jeroen Dijsselbloem zou zijn verstuurd via brievenbussen in het centrum van Athene. Niet via postkantoren waar meestal bewakingscamera’s hangen, zo melden Griekse media. De 'Samenzwering van Vuurcellen', een bekende stadsguerillagroep, zou achter de bombrieven zitten.

De acht brieven met explosief materiaal werden in het grote sorteerkantoor van het Griekse staatspostbedrijf ELTA, noordelijk van Athene, opgemerkt door detectieapparatuur en snuffelhonden en meteen onschadelijk gemaakt.

Quote De lading in de brieven was te licht om een persoon zwaar te verwonden of erger. Een eerste politieonderzoek heeft uitgewezen dat de bedrading en de explosieve lading van ongeveer 30 gram vuurwerkkruit in tenminste een van de acht brieven identiek is aan de bombrieven die vorige week arriveerden bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Parijs en bij het Duitse ministerie van Financiën. Bij het IMF raakte een directiemedewerkster licht gewond aan haar handen en in haar gezicht bij het openen van de brief. Volgens de Parijse politie, die het explosief onderzocht was de lading in de brieven aan Dijsselbloem te licht om een persoon zwaar te verwonden of erger.

Lichte lading

Een tweede brief, gericht aan Wolfgang Schäuble, de Duitse minister van financiën, werd tijdig onderschept. De 'Samenzwering van Vuurcellen' ('de SPF' volgens de Griekse afkorting), eiste meteen verantwoordelijkheid op voor de bombrief in Duitsland. De afzenders lieten weten solidair te zijn met veroordeelde leden van hun organisatie en gelijkgezinde linkse groepen in Griekse gevangenissen. De brief aan het IMF is nog niet opgeëist maar er is naar verluidt eenzelfde techniek gebruikt.

Acht hoge functionarissen in Europa zijn gisteren gewaarschuwd door de Griekse politie. Ook Mario Draghi, voorzitter van de Europese Centrale Bank, en de voormalige Griekse ministers van Financiën, Gikas Hardouvelis en Yanis Varoufakis, zouden volgens de Griekse media doelwit zijn geweest.

Stadsguerillagroep

De 'Samenzwering van Vuurcellen' is een bekende stadsguerillagroep. Aanvankelijk richtten de militanten zich – naar voorbeeld van de extreemlinkse Duitse terreurorganisatie RAF in de jaren zeventig - op brandstichting tegen ‘kapitalistische instituten’ zoals dealers van luxeauto’s en banken in Athene en Thessaloniki. Vanaf 2009 stapte men over op bomaanslagen en bombrieven. In 2010 werd een reeks brieven verstuurd, onder andere naar bondskanselier Merkel, Silvio Berlusconi, en een reeks Europese ambassadeurs in Athene.

Quote Volgens de Griekse media hebben de leiders van SPF in hun cel beschikking over internet.

De meeste kopstukken van de groep zijn gearresteerd en verblijven in de Korydallos-gevangenis in de havenstad Pyraeus. In 2011 werd SPF door de Verenigde Staten op de lijst van terreurorganisaties gezet. Behalve tegen financiële instellingen nemen de Vuurcellen ook de extreemrechtse partij Gouden Dageraad en de Griekse politie op de korrel. De laatste wordt dan meestal gewelddadigheden tegen immigranten verweten.

Volgens de Griekse media hebben de leiders van SPF in hun cel beschikking over internet. Sommigen hebben zelfs interviews gegeven ‘waardoor ze hun invloed kunnen verbreiden’, aldus de Griekse televisie. De groep zou daarmee een nieuwe lichting autonomen aantrekken nu de economische crisis in Griekenland verergert.