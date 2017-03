Groot deel woestijnstad Palmyra van IS heroverd

Het Syrische leger, gesteund door de Russische luchtmacht en sjiitische milities, probeert de ruïnestad voor de tweede keer in een jaar tijd op IS veroveren. De jihadisten namen Palmyra in december voor de tweede keer in op het Syrische regeringsleger, dat zich toen concentreerde op de herovering van Aleppo in het noorden van Syrië.



Het leger veroverde de afgelopen uren het westelijke deel van Palmyra en de citadel op de heuveltop naast de stad. Vandaag wordt volgens het observatorium de stad onderzocht op de aanwezigheid van mijnen.



Tijdens de twee bezettingen van de stad, heeft IS een deel van Palmyra's archeologisch cultureel erfgoed vernietigd. De VN-organisatie UNESCO noemt dat een oorlogsmisdaad. IS beschouwt de pre-islamitische cultuur als heidens. De stad Palmyra staat sinds 1980 op de werelderfgoedlijst van UNESCO.