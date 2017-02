Groot Iraaks offensief tegen IS in Mosul gestart

De Iraakse luchtmacht heeft miljoenen pamfletten uitgestrooid in het westelijke deel van Mosul om de bevolking te waarschuwen voor een groot grondoffensief tegen Islamitische Staat. Met het offensief hoopt de Iraakse regering IS voorgoed uit de stad te verdrijven.

De militanten van IS zitten met zo'n 650.000 burgers geïsoleerd in het westelijke deel van Mosul. Het oostelijke deel is sinds afgelopen maand al in handen van de Iraakse regering.

Op de pamfletten staan instructies voor de burgers om 'zich klaar te maken voor de Iraakse militairen die ze komen bevrijden'. De strijders van IS wordt opgeroepen de wapens neer te leggen en zich over te geven.

Voor 2016

Mosul moest al in 2016 op Islamitische Staat zijn terugveroverd. De miljoenenstad, waar IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi in 2014 het kalifaat uitriep, geldt als het laatste terroristische bolwerk in Irak. Als de stad wordt heroverd, heeft IS in Irak geen noemenswaardige steden meer in handen.