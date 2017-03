Groot misbruikschandaal binnen Australische kerk

Vlaamse 'grappenmaker' doet valse melding van achtvoudige gezinsmoord

7:40 ,,Acht doden in mijn huis!" Marie-Louise Minnebo (68) is nog boos op de 'grappenmaker' die zaterdagmiddag massaal de hulpdiensten naar haar huis in het Vlaamse Sint-Amandsberg had gestuurd. Hij meldde dat er een gezinsdrama was gebeurd en dat de buurt moest ontruimd worden. Dat meldt Het Laatste Nieuws.