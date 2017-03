Groot tekort Britse onderhandelaars brexit

Amerika begint met strengere controle voor visa

8:14 De Amerikaanse regering gaat de toegang tot de Verenigde Staten voor miljoenen reizigers uit grote delen van de wereld lastiger maken. Dat meldt The New York Times vandaag. In interne memo's van minister Rex Tillerson van Buitenlandse Zaken aan Amerikaanse ambassades staat dat de veiligheidscontroles voor visa worden uitgebreid. De maatregel geldt niet voor 38 landen, waaronder de meeste Europese landen.